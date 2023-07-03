Рецепты Десерт с нектаринами в бокале – смотрится роскошно, съедается быстро По Admin - 3 июля, 2023 0 42 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp В поиске вкусного десерта без выпечки – у нас есть рецепт, который понравится каждому. Десерт в креманках или бокалах отлично подойдет как для праздничного стола, так и для обыденного. Также на выбор можно выбирать фрукты в десерт: персики, нектарины, вкусно будет и из манго. Читайте также Блюда мировой кухни у вас дома: 3 рецепта из курятины, которые стоит попробовать Холодный десерт без выпекания идеален для летнего времени, ведь готовится за считанные минуты, а дальше все за вас сделает холодильник. Десерт с нектаринами в бокале Время: 2 часа Порции: 4 Ингредиенты: – 300 граммов сметаны; – 200 граммов молока; – 15 граммов желатина; – 30 граммов сахарной пудры; – 1 пакет апельсинового или персикового желе; – нектарины. Приготовление: Желатин заливаем 100 граммами холодного молока из общего количества и оставляем на 10 минут. ️Соединяем сметану, остальное молоко, сахарную пудру и набухший желатин подогреваем на водяной бане или в микроволновке до растопки комочков желатина. Добавляем растопленный желатин в сметанную массу и хорошо размешиваем. Наполняем креманки или бокалы молочным слоем на 2/3, охлаждаем до застывания. Желе заливаем 250 граммами горячей воды и размешиваем до полного растворения. Нектарины или персики нарезаем тонкими ломтиками и выкладываем сверху на сметанный слой – сверху заливаем желе и снова охлаждаем. Приятного аппетита! Понравился ли рецепт летнего рецепта? Попытайтесь также приготовить домашнюю карамель к кофе или мороженому. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Десерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутПаштет, тушеные в сметане и по-корейски: то рецепты чесночных стрелок, которые так смакуютТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешниУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьЖелейный торт без выпечки – яркий десерт без труда