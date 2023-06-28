Десерт с яблоками без замеса теста: не могу остановиться его готовить. Вкуснее и нежнее еще не было

Иногда кажется, что приготовить десерт из простых ингредиентов невозможно. Многие уверены, что для пирожных и кремовых тортов необходимо большое количество дорогих компонентов. Однако, как показывает практика, приготовить сладкий десерт получится даже из яблок и лаваша.

Для того чтобы сделать десерт из яблок, не нужно быть кондитером. Мы расскажем о том, как приготовить яблочный десерт из простых продуктов к чаепитию.

Ингредиенты для яблочного рулета:

творог — 500 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 80 г;

яблоки — 3 шт.;

тонкий лаваш — 200 г;

молоко — 3 ст. л.

Приготовление яблочного рулета:

Соединяем творог и пару яиц с сахарным песком. Погружным блендером перемалываем творог с остальными продуктами до кремовой консистенции.

Нарезаем яблоки небольшими дольками, избавляемся от косточек. Смешиваем яблочные дольки в творожной массе.

На лаваш выкладываем полученную творожную смесь. Слой массы не должен доходить до концов лаваша, чтобы было легче сворачивать его в рулет.

Загибаем края лаваша, скручиваем в рулет.

Оставшееся яйцо смешиваем с молоком. Застилаем форму для выпечки пергаментом, выкладываем рулет.

Смазываем рулет смесью яйца и молока, выпекаем при 180 градусах примерно полчаса.

Получается ароматный творожный десерт с яблоками. Готовится рулет быстро, без выпечки коржа.