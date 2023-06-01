Рецепты Дешево и мгновенно готово: летний салат из молодого картофеля По Admin - 1 июня, 2023 0 34 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Салат из молодого картофеля и малосольных огурцов – это квинтэссенция лета! Подавайте как гарнир или закуску в любимую курочку или шашлык. Салат из молодого картофеля и малосольных огурцов отлично подойдет как дополнение к мясу из мангала, так и в качестве перекуса в течение дня или на ужин. Молодой картофель, малосольные огурцы, репчатый лук с укропом, оливковое масло и немного горчицы – состав этого салата такой же простой, как и сам рецепт. Читайте Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня Рецепт салата с молодым картофелем Время: 40 минут Порций: 2 Вкусный салат / Фото zlotaproporcja Ингредиенты: – 500 грамм молодого картофеля; – 3 больших малосольных огурца или 4 – 5 малых; – 1 репчатый лук; – половина пучка укропа; – 3 столовые ложки оливкового масла; – 2 столовые ложки горчицы; – соль, перец. Приготовление: Начните с варки картофеля. Для салата лучше выбрать маленькие плоды. Хорошо вымойте их и приготовьте в мундире. В миске, в которой будете готовить салат, смешайте 3 столовых ложки оливкового масла и две столовых ложки горчицы. Когда картофель остынет, нарежьте его четвертинками, малосольные огурцы – мелко, а репчатый лук – перьями. Измельчите укроп. Добавьте все ингредиенты в миску, приправьте солью и перцем и хорошо перемешайте. Дайте ингредиентам настояться несколько минут. Салат из молодого картофеля и малосольных огурцов готов. Борщ – это блюдо, которое отведать приятно в любом сезоне, приготовьте украинское аутентичное блюдо по рецепту 1830 года. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Без лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеЛучший маринад к шашлыку из свинины – рецепт из кивиВы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныКак приготовить домашний квас: старинный рецепт летнего напиткаКлубничное наслаждение – рецепт холодного сырника без выпечки