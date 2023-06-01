Дешево и мгновенно готово: летний салат из молодого картофеля

Салат из молодого картофеля и малосольных огурцов – это квинтэссенция лета! Подавайте как гарнир или закуску в любимую курочку или шашлык.

Салат из молодого картофеля и малосольных огурцов отлично подойдет как дополнение к мясу из мангала, так и в качестве перекуса в течение дня или на ужин. Молодой картофель, малосольные огурцы, репчатый лук с укропом, оливковое масло и немного горчицы – состав этого салата такой же простой, как и сам рецепт.

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Рецепт салата с молодым картофелем

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Вкусный салат / Фото zlotaproporcja

Ингредиенты:

– 500 грамм молодого картофеля;

– 3 больших малосольных огурца или 4 – 5 малых;

– 1 репчатый лук;

– половина пучка укропа;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки горчицы;

– соль, перец.

Приготовление:

Начните с варки картофеля. Для салата лучше выбрать маленькие плоды.

Хорошо вымойте их и приготовьте в мундире.

В миске, в которой будете готовить салат, смешайте 3 столовых ложки оливкового масла и две столовых ложки горчицы.

Когда картофель остынет, нарежьте его четвертинками, малосольные огурцы – мелко, а репчатый лук – перьями.

Измельчите укроп.

Добавьте все ингредиенты в миску, приправьте солью и перцем и хорошо перемешайте.

Дайте ингредиентам настояться несколько минут. Салат из молодого картофеля и малосольных огурцов готов.

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