Дешево и мгновенно готово: летний салат из молодого картофеля

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ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Салат из молодого картофеля и малосольных огурцов – это квинтэссенция лета! Подавайте как гарнир или закуску в любимую курочку или шашлык.

Салат из молодого картофеля и малосольных огурцов отлично подойдет как дополнение к мясу из мангала, так и в качестве перекуса в течение дня или на ужин. Молодой картофель, малосольные огурцы, репчатый лук с укропом, оливковое масло и немного горчицы – состав этого салата такой же простой, как и сам рецепт.

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Рецепт салата с молодым картофелем

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Вкусный салат / Фото zlotaproporcja

Ингредиенты:
– 500 грамм молодого картофеля;
– 3 больших малосольных огурца или 4 – 5 малых;
– 1 репчатый лук;
– половина пучка укропа;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 2 столовые ложки горчицы;
– соль, перец.

Приготовление:

  • Начните с варки картофеля. Для салата лучше выбрать маленькие плоды.
  • Хорошо вымойте их и приготовьте в мундире.
  • В миске, в которой будете готовить салат, смешайте 3 столовых ложки оливкового масла и две столовых ложки горчицы.
  • Когда картофель остынет, нарежьте его четвертинками, малосольные огурцы – мелко, а репчатый лук – перьями.
  • Измельчите укроп.
  • Добавьте все ингредиенты в миску, приправьте солью и перцем и хорошо перемешайте.
  • Дайте ингредиентам настояться несколько минут. Салат из молодого картофеля и малосольных огурцов готов.

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