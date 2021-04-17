Дёшево, но небезопасно. Что делать с нелегальными гостиницами в Крыму?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 14. АиФ-Крым №14 07/04/2021

«Самые дешёвые стандарт-номера расположены на втором этаже над кухней. Душно, жарко невыносимо. Кровати убогие, старые», — это отзыв туристки, отдыхавшей в прошлом году в Черноморском районе Крыма.

«Для нас были шоком самостоятельный вынос мусора из номера, покупка туалетной бумаги, уборка номера ؙ— при достаточно не низкой цене за сутки номера 2300 рублей» — а это уже впечатления петербуржца от пребывания в Гурзуфе.

Львиная часть негативных отзывов о крымском отдыхе приходится на ту «серую» зону, где находятся частные домовладения, зарабатывающие на размещении туристов. Убогие условия, странные правила, неадекватные владельцы — всё это за свои кровные деньги получают гости Крыма. С другой стороны, позитивных отзывов много: чисто, уютно, отличный сервис. Но и эти образцовые хозяева работают «в тёмную». Далеко не все, даже имея желание изменить ситуацию, могут это сделать.