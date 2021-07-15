Десять новых рыболовецких судов проектируют для Севастополя

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Десять новых рыболовецких судов для Севастополя уже находятся на стадии проектирования. Об этом сообщает новостной портал ForPost.

Их собираются строить на базе Севастопольского морского завода, который входит в состав Центра судоремонта «Звёздочка». Заказчик – один из партнёров ООО «Рыбоконсервный комбинат «Аквамарин», торговый дом «Аквамарин Групп» (у них есть филиал в Севастополе).

По словам советника председателя совета директоров ТД «Аквамарин» Дениса Лактионова, техзадание передано «Звёздочке». На сегодняшний день есть эскизный проект будущей линейки судов, над которым идёт работа.

«Очень важная составляющая — Правительство Севастополя проработало нормативную базу по вопросу поддержки и, возможно, будут какие-то компенсации. Это и субсидия Минпромторга, и другие — на каждом этапе они свои», — пояснил он.