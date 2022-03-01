Десятки тонн гуманитарной помощи беженцам из ЛДНР собрали в храмах Крыма

В Центре гуманитарной помощи «Екатерининский» за неделю было собрано несколько десятков тонн, одежды, вещей первой необходимости и продуктов для беженцев из Донбасса. Первые две машины с гуманитарным грузом в ближайшее время отправятся из Симферополя в Ростовскую и близлежащие области.

Организацией и сбором гуманитарной помощи занимался руководитель отдела социального служения и церковной благотворительности епархии иерей Дионисий Волков.

«На территории Симферопольской и Крымской епархии по поручению митрополита Лазаря объявлен сбор гуманитарной помощи по всем храмам и монастырям. Каждый желающий может принести в любой храм Крыма гуманитарную помощь для беженцев, и сотрудники социального отдела епархии организуют передачу этой помощи беженцам, которые находятся на территории Российской Федерации», — сказал Дионисий Волков.