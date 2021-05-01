Детективные услуги. Лишить отца родительских прав

Когда семьи распадаются, спор о месте проживания общего ребенка зачастую перерастает в полномасштабную войну. Случается, один из родителей пускает в ход самые радикальные меры, вплоть до шантажа, подкупа судьи или похищения ребенка. Матери бывает очень сложно защититься от нападок бывшего супруга, обладающего большим административным и финансовым ресурсом. Увы, в ряде случаев отец представляет реальную опасность для своего ребенка — причиной тому могут быть различные зависимости, психические отклонения или желание отомстить бывшей жене. В подобных случаях у матери может возникнуть идея лишить отца родительских прав.

Это непростой и не быстрый процесс, однако принятие положительного решения возможно, если собрать качественную доказательную базу. Помочь в этом могут специалисты детективного агентства «Legion». Специалисты агентства готовы браться даже за самые сложные, «запущенные» случаи и находить выход из ситуации, действуя на стыке компетенций частного сыска, юриспруденции и психологии.

Что нужно знать о лишении родительских прав

Рассмотрим основания, на которых когда органы опеки могут лишить отца родительских прав.

Наличие алкогольной или наркотической зависимости, факт постановки на учет в наркодиспансер. Бытовое насилие. Причем тут имеются ввиду не только факты побоев, но и психологический вред: постоянные крики, оскорбление, унижение и т.д. Уголовные преступления, совершенные человеком в отношении третьих лиц. Фактически необязательно быть закоренелым преступником, чтобы лишиться родительских прав. Ведь даже легкое рукоприкладство, совершенное в пылу ссоры, может служить основанием для возбуждения уголовного дела. Отказ от исполнения родительских обязанностей. Оставление ребенка в опасности. Уклонение от обязательств финансового плана. Уклонение от выплаты алиментов является распространенной проблемой в нашей стране. Часто отец лишает ребенка финансовой поддержки из желания поквитаться с бывшей супругой.

Также необходимо понимать: не всегда лишение родительских прав — это лучшая альтернатива. Подчас конфликт между бывшими супругами можно урегулировать за столом переговоров и прийти к консенсусу, не лишая ребенка одного из родителей.