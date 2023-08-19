Дети их просто обожают: готовлю вместо сырников на завтрак. Творожные палочки с яблоками

Белое золото — именно так с давних времен в народе называют творог. На самом деле творог очень ценный продукт для человеческого организма. Дело в том, что в твороге содержится большое количество кальция и магния. Благодаря консистенции творога, эти компоненты быстрее усваиваются внутри. Например, рыбный кальций в человеке усваивается намного труднее, к тому же не в таком объеме.

Поэтому нельзя исключать творог из своего рациона. Только если есть противопоказания.

Стоит дать рецепт приготовления творожных палочек для перекуса.

Ингредиенты для творожных палочек с яблоком:

Творог — 330 г;

Яблоко — 1 шт.;

Яйцо — 1 шт.;

Соль — 0,5 ч.л.;

Сахар — 2 ст.л.;

Сметана — 2 ст.л.;

Изюм — 50 г;

Мука — 280 г;

Ванилин — 1/3 ч.л.;

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Приготовление творожных палочек с яблоком:

В миску с творогом выкладываем соль и сахар, добавляем сметану и яйцо, тщательно взбиваем блендером до однородной густой массы. В данную массу высыпаем ванилин и разрыхлитель, перемешиваем.

Измельчаем на терке яблоко, добавляем в творожную массу. Промываем и высушиваем изюм, высыпаем в творог. Просеиваем в массу муку, замешиваем эластичное и мягкое тесто.

Делим тесто на 3 части, каждую часть раскатываем в пласт толщиной 1 см. Делим пласты на маленькие брусочки — палочки.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем палочки из творожного теста на дно.

Обжариваем на среднем огне палочки с обеих сторон до золотистого цвета.

Стоит выложить палочки на бумажное полотенце, чтобы впитать лишний жир. Это хороший вариант перекуса для всей семьи.