Дети Инкермана смогут сдавать нормы ГТО в школе №28

Новые тренажёры, беговые дорожки и поле для игры в мини-футбол. Дети Инкермана получили возможность для регулярных занятий спортом и физической культурой. Большая площадка с несколькими зонами открылась в школе №28, расположенной в посёлке ГРЭС. Спортивное оборудование установили для воспитанников учебного заведения по региональному проекту «Успех каждого ребёнка».

Долгожданное событие для детей из школы №28 в Инкермане – открытие многофункциональной спортивной площадки. Предстоящий учебный год ребята проведут активно, будут больше заниматься физкультурой на свежем воздухе.

Спортивная зона рассчитана на учеников всех возрастов: от первоклашек до выпускников. Ребята вместе с педагогами с нетерпением ждали открытия новой площадки.

Дети смогут здесь не только заниматься физкультурой, но и сдавать нормативы ГТО. Раньше это было возможно только на площадках, расположенных в центральной части Севастополя, и ученикам отдалённых школ приходилось ездить десятки километров от дома.

Прежде во дворе школы была одна спортивная площадка для игры в мини-футбол и баскетбол. Теперь же здесь пять разных зон: детская площадка, беговые дорожки, яма для прыжков, тренажёры, поле для игры в мини-футбол. Спортивная инфраструктура давно нуждалась в модернизации. В день открытия площадки учителя организовали спартакиаду для школьников. Дети с особым рвением ринулись к снарядам.

АННА ВИНОКУРОВА, учитель химии и биологии школы №28: «Школьники наши нуждались, потому что последний раз здесь ремонт делался давным-давно. Наши школьники были заинтересованы, чтобы всё это модернизировать. Теперь, я надеюсь, мы будем проводить ежегодно такие спартакиады, потому что дети у нас достаточно развитые, очень в спорте заинтересованы».

В 28-й школе занимаются 189 детей. Для них открытие спортивной площадки – настоящий подарок к новому учебному году.

«- Что тебе здесь больше всего понравилось?

— Тренажёры, прыжки в песок, футбольное поле. Вообще нормально здесь». «Нам очень нравится, мы будем заниматься спортом всегда, каждый день. Будем бегать, прыгать».

Спортивную площадку открыли в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» по нацпроекту «Образование». Раньше программа касалась только сельских школ. Теперь же оборудование подобных спортивных площадок возможно в малых городах. Благодаря этому, условия для занятий физической культурой создаются в школах Балаклавы и Инкермана.

ЕЛЕНА БОГОМОЛОВА, директор Департамента образования и науки Правительства Севастополя: «Совместными усилиями мы смогли максимально использовать деньги. Провели торги и в итоге получилась экономия. Подумали, куда использовать эту экономию. Конечно, небольшая получилась площадка для игры в футбол, но для детей в данном районе это огромное счастье».

На оборудование новой спортивной площадки потратили около 11 миллионов 800 тысяч рублей.

Маргарита Борисенко, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»