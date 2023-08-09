Детям можно: рецепт чипсов из лаваша с сыром

Чипсы – одна из самых популярных закусок для тех, кто смотрит кино или футбольный матч, пьет пиво с друзьями или же просто решил заморить голод. Кроме того, их очень любят дети, что далеко не всегда поощряется их родителями, которые имеют основания сомневаться в полезности продукта для растущего организма. Приготовить полезные и вкусные чипсы можно и дома, тогда точно сомнений в их качестве не возникнет ни у кого. Как сделать чипсы из сыра с лавашом, рассказали в блоге «Рецепты каждый день».
Чипсы из лаваша с сыром
Ингредиенты:
- лаваш — 2 листа;
- сыр — 100 гр;
- орегано — 1 ч. л;
- чеснок — 1 зубчик
- паприка — 1 ч. л;
- оливковое масло — по вкусу.
Способ приготовления:
Лист лаваша нарезать произвольными кусочками и выложить на противень, застеленный пергаментом. Второй лист оставить для следующей партии.
Твердый сыр натереть на крупной терке, чеснок – на мелкой.
Посыпать лаваш сыром с чесноком, орегано, сбрызнуть оливковым маслом и паприкой.
Отправить все в разогретую до 200 градусов духовку на 5-6 минут.
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