Детская стоматология в Севастополе получила лицензию и новое оборудование

Детская стоматологическая поликлиника в Севастополе получила лицензию и новое оборудование. Об этом рассказал главный врач медицинского учреждения Вячеслав Никольский. Он отметил, что в обновлении детская стоматология нуждалась давно.

ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛЬСКИЙ, главный врач детской стоматологической поликлиники: «К 7-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Департамент здравоохранения и весь коллектив детской стоматологической поликлиники постарались и сделали два больших подарка. Первый – мы получили лицензию на все свои адреса, на оба отделения оказания медицинской помощи детям. В стоматологию закупили высокотехнологичное оборудование, которое поможет на высоком качестве обеспечить оказание медицинской помощи детям Севастополя».

Ещё одним поводом для радости медиков стало появление визиографа. Аппарат позволяет делать высокоточные снимки зубов практически без вреда для ребёнка.

ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛЬСКИЙ, главный врач детской стоматологической поликлиники: «Вот с 1970 года, в течение 50 с лишним лет, в детской стоматологии, к сожалению, не было рентген диагностики. Мы всё сделали, более того это не рентген кабинет, это кабинет визиографии, где не используется рентген плёнка, практически без облучения для ребёнка, при помощи цифровой системы диагностики, с помощью датчиков, получается высокоточное изображение зуба, помогает врачу проводить качественное лечение зубов».