Детские кровати — как правильно подойти к выбору

Желаете выбрать удобную кроватку для вашего ребенка? Для этого необходимо изучить современный рынок детских кроватей и понять, какие критерии выбора следует учитывать прежде всего. Ответы на интересующие вас вопросы можно найти в данной статье.

Как подойти к выбору детской кровати?

Дизайн — далеко не самый важный критерий выбора модели для ребенка. Прежде чем отправиться на поиски кровати в мебельный салон, стоит решить, в каком месте она будет установлена. Лучшее решение — выполнить замеры габаритов для будущей кроватки. Габариты стандартного варианта — 120 х 60 см. Мебель высокого качества наверняка прослужит вашему малышу несколько лет.

Разумеется, главным требованием к детской кроватке является ее безопасность. Именно поэтому так важно уделить внимание к материалам изготовления, которые должны быть гипоаллергенными и полностью натуральными. Ожидаемо, что лучший выбор — покупка варианта из натурального дерева. При ограниченном бюджете можно остановиться на более доступных моделях из древесных плит или пластика. Самое главное, чтобы состав изделия был свободен от любых токсичных компонентов. Определить безопасность кровати довольно легко: она не должна иметь резкого запаха.

Также при выборе детской кроватки следует учитывать пол малыша, его активность и подвижность. Другой важный момент — планируете ли вы прибавление в семье в ближайшем будущем? Как раз для таких случаев эксперты рекомендуют выбирать двухъярусные кровати. Такая мебель будет комфортна как для одного, так и для двух детей. На рынке представлены “двухэтажные” модели, нижний ярус которых не является строго спальным местом: его можно использовать как угодно благодаря свободному пространству. Если детская небольшая, двухъярусная кровать станет отличным средством для экономии места и организации игровой зоны.

Немаловажное преимущество двухъярусных кроватей — их оснащение выдвижными ящиками. При желании в них можно сложить игрушки, детские вещи, книжки и другие бытовые мелочи. Если нижний ярус кроватки отведен под спальное место, он обязательно должен иметь защитные бортики.

Один из лучших материалов изготовления детских кроватей — бук. Он отличается прочностью и обеспечивает длительный эксплуатационный срок изделия. Найти модели из данного материала можно до доступной цене. Также эксперты рекомендуют детские варианты, изготовленные из ольхи. Важно, чтобы ламели в основании кровати были также выполнены из ольхи или бука.