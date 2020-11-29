Напольный светильник и детские настольные лампы СПБ можно смело считать самым надежным и функциональным осветительным устройством, способным внести в помещение особую теплоту, комфорт и уют. Впервые торшеры появились на рынке достаточно давно. Конечно же, самые первые модели таких осветительных устройств существенно отличаются от современных напольных приспособлений, которые нередко наделяются различными дополнительными опциями.

Давайте с вами разберемся с основными достоинствами торшеров.

Основным предназначением этого устройства считается обеспечение оптимальной освещенности в определенной части помещения. Таким образом, они могут использоваться в качестве основных светильников или же дополнительных приборов, способных зонировать комнату на несколько отдельных функциональных зон.

Кроме всего прочего хочется отметить, что современные напольные светильники представлены в различных дизайнерских решениях. Поэтому с их помощью можно отлично задекорировать интерьер, и вместе внести положительные дополнения в помещение.

Главные плюсы использования напольных светильников

Во-первых, эти устройства не требуют приложения особых усилий при монтаже, а также проделывания дополнительных отверстий в стене. Во-вторых, это мобильные приспособления, которые с легкостью могут переставляться с места на место или же разворачиваться в другую сторону для перенаправления излучаемого светового потока. В-третьих, такие светильники позволяют сохранять полезное пространство на разной мебели. В-четвертых, при правильном подборе высоты ножки, можно рассчитывать на возможность внесения коррективов в геометрию комнаты, визуального увеличения высоты потолков и расширения стен.

Из всего вышесказанного можно смело сделать вывод о том, что это действительно качественные и эффективные осветительные устройства, позволяющие организовывать нужный свет в каждом отдельном помещении.

В зависимости от личных предпочтений и пожеланий владельцы могут подобрать для собственного дома торшеры с абажурами, декоративные устройства, приборы для чтения и даже прожекторы.

Конечно же, наиболее традиционным вариантом считается обычный напольный светильник оснащенный абажуром, выполненным в самых разных формах и материалах. Чаще всего производство этих элементов выполняется при помощи льна, хлопка, стекла, керамики, акрилового пластика и металла. Каждый отдельный материал отличается особой светопропускающей способностью. Что касается формы плафона, от нее напрямую зависит возможность контролирования световых потоков.

Надеемся, наша сегодняшняя статья помогла вам разобраться с особенностями и разновидностями напольных светильников.