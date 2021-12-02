Детские сады Севастополя озеленят на 40 млн рублей

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Более 40 млн рублей получит Департамент образования для озеленения детских садов. Проект постановления утвердили в ходе заседания Правительства в четверг, 2 декабря. Глава Департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова рассказала, что после перераспределения средства доведут до исполнителя.

ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА, директор Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «Севприроднадзором одобрено 9 проектов Департамента образования и науки Севастополя. Это 7 детских садов. Поэтому мы предлагаем перераспределить денежные средства в размере 40 млн 143 тыс. на выполнение работ по озеленению».

Губернатор Михаил Развожаев попросил ознакомиться с одним из проектов озеленения перед началом работ.