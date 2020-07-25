«Детские» уводят через сайты-фейки. Какие новые схемы используют мошенники

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 23. АиФ-Крым №23 03/06/2020

Всё-таки неправильно говорить, что мошенники активизировались. Они и не переставали «трудиться». Просто на время оставляли одни, уже «засветившиеся» схемы, и переходили к другим. Сейчас в Крыму, как и во многих других регионах России, распространилось мошенничество, связанное с «уводом» президентских выплат на детей. Какие еще схемы используют нарушители, чтобы незаконно выманить деньги, узнавал «АиФ-Крым».

Жульё идёт в жильё

В Крыму мошенники незаконно присвоили три квартиры В конце прошлого года в Симферополе и Керчи в почтовых ящиках появлялись бумажки, похожие на настоящие квитанции. Жильцам напоминали о необходимости смены водомеров, угрожая штрафами и даже судебными разбирательствами. И приводились счета, по которым надо перечислить некоторые суммы. В крымской столице, Евпатории и Ялте ходили по домам лжегазовщики и настаивали на покупке сигнализаторов загазованности.

Сейчас мошенники «пасутся» в Севастополе. Как сообщил уполномоченный по защите прав человека в Севастополе Павел Буцай, пострадавших уже насчитывается около полутора тысяч. В основном, пожилых людей. Жулики к ним приходят днём, представляются сотрудниками ресурсопоставляющей организации, срывают пломбы с водомеров и убеждают менять счётчики. Конечно, стоимость такой услуги намного выше, если бы люди официально обратились к своему поставщику воды. А когда выясняется, что счётчики меняли самозванцы, пострадавшие севастопольцы ещё и остаются виноватыми. Пломбы-то сорваны — за это начисляют немалые штрафы.