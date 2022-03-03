Детский сад на улице Героев Бреста строят опережающими темпами – Гапицонов

Двухэтажный детский сад на улице Героев Бреста строят опережающими темпами. Об этом сообщил директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя Илларион Гапицонов. В четверг, 3 марта, он выехал на объект, чтобы оценить качество выполняемых работ.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству кровли, гипсокартонных перегородок, входных групп, внутренних и наружных инженерных систем, проводится утепление фасада, штукатурные работы, монтаж дверей и окон.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Это стандартный детский садик на 12 групп, 220 мест, рассчитан на детей от 1,5 до 7 лет. Возможна досрочная сдача объекта в эксплуатацию».

Фасад нового дошкольного учреждения покроют керамогранитом. Он визуально имитирует настоящий камень. Глава профильной структуры Правительства отметил, что выбранный материал прочный и долговечный.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Хочу отметить, что сейчас работы ведутся опережающими темпами с учётом сроков завершения. Ведётся устройство инженерных систем. Есть небольшие изменения в технических решениях. С учётом удорожания контракт составил более 302 миллионов. По техническим решениям: мы полностью переработали архитектурный облик фасада, применили более качественный и долговечный материал».

В здании детского сада запроектированы групповые ячейки, медицинский блок, пищеблок, прачечная, универсальные санузлы, доступные маломобильным группам населения, в том числе инвалидам-колясочникам, физкультурный и музыкальный залы, универсальные кабинеты для кружков, колясочная и другие административно-хозяйственные помещения. Работы по строительству выполняет компания «Севастопольстройпроект».

БОРИС ПУГАЧЁВ, генеральный директор АО «Севастопольстройпроект»: «Сейчас выходим на финишную прямую. Работы черновые заканчиваются, приступаем к внутренней чистовой отделке. Сейчас ведутся согласования колористических решений с заказчиком. Идём в графике, работаем».

На территории дошкольного образовательного учреждения предусмотрены игровые площадки с теневыми навесами, спортивные площадки, навес для колясок. Площадки планируется оснастить игровым оборудованием и малыми архитектурными формами. В настоящее время в Севастополе также ведётся строительство ещё четырёх дошкольных учреждений: на улице Горпищенко, в бухте Казачья, в поселке Кача и в районе 5 километра Балаклавского шоссе. Всего пять садов смогут принять полторы тысячи детей, сообщили в пресс-службе Департамента капитального строительства Правительства Севастополя.

Дарья Юхновская, «Севинформбюро»