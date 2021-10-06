Детский сад за полмиллиарда на улице Хрусталёва готов на 70%

Фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе детский сад на улице Хрусталёва, 121 готов на 70%. Об этом сообщили в пресс-службе городского Правительства. Работу на объекте проверил директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Детский сад в будущем сможет принять 280 юных воспитанников. Общая стоимость строительства составляет 511 миллионов рублей.

«Дошкольное учреждение рассчитано на 16 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе предусмотрена одна разновозрастная сурдологическая группа на 10 детей», – рассказал директор Капстроя.

Также чиновник отметил высокое качество строительства сада, а также рассказал, что у подрядчика – ООО «СУ-82» – в планах закончить работы раньше срока.

В свою очередь, главный инженер компании-подрядчика Вадим Лившиц отметил, что готовность фасада находится на финальной стадии. Также активно ведётся благоустройство и внутренняя отделка во всех пяти блок-секциях здания, сформированы детские зоны.

«Полностью смонтированы инженерные сети, на 100% установлена подпорная стенка протяженностью чуть более 180 метров. В ближайшее время поступит оборудование, и мы приступим к устройству малых архитектурных форм», – сообщил представитель подрядчика.

Руководитель департамента также отметил, что на прилегающей территории будет выполнено благоустройство — установлены игровые и спортивные площадки.

В каждой группе детского сада по стандарту разместятся: раздевалка, игровая зона, спальня, буфет, а также туалет. Также предусмотрены дополнительные помещения: физкультурный и музыкальный залы, медблок с соляной комнатой, сенсорная комната и служебные кабинеты. Прилегающую территорию благоустроят, установят игровые и спортплощадки.

Напомним, в Севастополе продолжается строительство ещё пяти детских садов: на улицах Горпищенко и Героев Бреста, в районе Казачьей бухты и 5 км Балаклавского шоссе, а также в посёлке Кача. А на завершающем этапе – детсад на улице Шевченко. Все вместе они смогут принять ещё около 1500 детей.