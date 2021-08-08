Детский торт на заказ — довольно ответственное дело

Как отметить именины у ребенка?

Надо отметить, что немногие люди сегодня понимают, в чем разница между именинами и днями рождения. Отличие именин в том, что в этот день ангела вспоминают, прежде всего, о святом покровителе крещеного ребенка, который оберегает его от любых невзгод и помогает преодолеть трудности на всем его жизненном пути. Конечно, не обойтись без большого вкусного торта с именем ребенка, который он с удовольствием разрежет на кусочки сам и угостит своих маленьких гостей. Купить детские торты на заказ в Киеве очень удобно и недорого. Такое угощение украсит любой детский праздник.

Незадолго до именин стоит разъяснить ребенку значение этого праздника. Понимание важности именин поможет ребенку проникнуться торжественностью события. При желании, можно ознакомить его в доступной форме с основными моментами из жизни святого, в честь которого было дано имя ребенку, рассказать популярно о его добрых поступках и делах, безвозмездной помощи больным и страждущим.

Как правило, в именины родители устраивают пышное торжественное застолье и приглашают веселую толпу гостей. Но такой праздник должен не только нести веселье и подарки. В день памяти святого покровителя своего чада родители обязаны, прежде всего, сводить его в церковь на исповедь, если ребенку больше семи лет, и причастие. Это незыблемое правило для каждого православного человека, и поэтому отмечая именины, родителям следует заранее позаботиться об этом и внести пункт о посещении храма в свой план проведения праздника.

Учитывая важность события, не забываем и о самом торжестве, посвященном вашему малышу. Если какое — то время после посещения храма он будет скромен и учтив, то вскоре детская непосредственность возьмет в нем вверх и он с удовольствием присоединится к празднованию именин. Поэтому все в это день должна быть заготовлено родителями так, чтобы принести ему радость и счастье.

Детские именины обязательно включают в себя самые интересные конкурсы и игры. Праздничное застолье организуется так же с учетом детской составляющей с содержанием большого количества соков, напитков, фруктов и сладостей.