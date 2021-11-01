Девять месяцев спустя: главную набережную в Севастополе начали восстанавливать

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Часть главной набережной Севастополя, а именно ступени, ведущие к Памятнику затопленным кораблям, наконец-то приводят в порядок. Об этом пишет новостной портал ForPost.

«Это один из тех участков, который был полностью разбит и который мы восстановили тоже полностью», – пояснил директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя Евгений Горлов.

Вероятно, профильные организации продолжат работать на набережной Корнилова, так как она не в лучшем состоянии. Евгений Горлов отметил, что здесь давно не делали комплексного ремонта.

«В период Украины если меняли какой-то участок, то не применяли каких-либо усиливающих элементов – даже армирования не делали, соответственно волна и разбивала этот бетон», – пояснил директор департамента.

История с восстановлением плитки на набережной у главного символа города и у Дворца детского и юношеского творчества тянется уже много месяцев. Покрытие разбил шторм в конце января. Сначала привести всё в порядок собирались, начиная с первой половины февраля, как только стихнут шторма. Однако сроки затянулись. Сначала Евгений Горлов рассказывал, что очень тяжело найти подходящий гранит – по его словам, его заказывали в атмосфере секретности из-за рубежа.

Однако поставка материала несколько раз переносилась, а затем дыры в покрытии и вовсе залатали обломками плитки, которые получилось выловить из моря. При этом сам ремонт не был завершён ни ко Дню Победы, ни к началу туристического сезона, ни даже в августе. В итоге, в начале осени обломки, остававшиеся на лестнице, просто сняли.

К слову, откуда в итоге привезли камень, уложенный сейчас возле Памятника затопленным кораблям, директор Департамента городского хозяйства не сказал, аргументируя это тем, что материал доставляется из разных карьеров.

«Есть разные: и Дагестан есть, где этот камень похожий, и из Украины планировали привезти – там тоже были проблемы. Сейчас везде проблемы с ввозом, периоды пандемии были тяжёлые, когда не все машины пускали, не все водители были привиты – это тоже сложности вызывало», – пояснил чиновник.

На текущий момент, Департамент городского хозяйства сформировал определенный запас гранитной плитки, который можно использовать для ремонта следующих участков. При условии, что позволит погода. Евгений Горлов сообщил, что гранита хватит для замены 150–200 квадратных метров покрытия.

Сейчас сотрудники ГБУ «Парки и скверы» работают на лестнице, расположенной ближе к ресторану «Мекензи». Облицовка ступеней – на завершающей стадии.