Девятимесячный ребенок погиб на пожаре в Бахчисарае

На пожаре в Бахчисарае погиб девятимесячный ребенок. Следователи проводят проверку на предмет наличия признаков преступления, передает пресс-служба ГСУ СК по Крыму и Севастополю.

Под Симферополем загорелся жилой дом Пожар произошел вечером 14 февраля в домовладении по улице Островского.

«Было обнаружено тело девятимесячного мальчика с признаками отравления угарным газом. Установлено, что родители малыша уехали на работу, оставив девятимесячного и двухлетнего сыновей под присмотром 16-летней родственницы», – уточнили в сообщении.