Девушка сорвалась в расщелину в Крыму

В Крыму девушка сорвалась в вертикальную 15-метровую расщелину, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Крыму скончался первый зампредседателя Госкомитета по ценам и тарифам Инцидент произошел ночью в районе Сырной скалы (городской округ Алушта)

Прибывшие на место происшествия сотрудники выяснили, что девушка сорвалась по неосторожности. Они с помощью альпинистского снаряжения достали девушку из расщелины и с травмами различной степени тяжести передали её сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.