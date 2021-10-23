Дядя однажды нашёл пулемёт. Для чего «копателям» требуется «эхо войны»?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 40. АиФ-Крым №40 06/10/2021

На минувшей неделе в Феодосии суд вынес приговор 66-летнему пенсионеру. Его многолетнее увлечение шло вразрез с законом. Мужчина собирал на местах боёв и в районах действий партизанских отрядов Крыма то, что уцелело от оружия времён Великой Отечественной войны.

Перспективный полуостров

В начале этого года сотрудники УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю обследовали помещения, здания, различные территории. И обнаружили в доме феодосийского пенсионера, как значилось в протоколе, «основные части огнестрельного оружия, пригодные к использованию по целевому назначению для производства отдельных выстрелов». Мужчина рассказал, что лет десять назад нашёл в лесу затворы от пистолета-пулемёта конструкции Шпагина образца 1941 года и пулемёта ДП, и принёс домой.

В отношении крымчанина возбуждено дело за хранение и переделку оружия По информации пресс-службы Феодосийского суда, пенсионер вину признал, раскаялся, активно содействовал расследованию. Эти и другие смягчающие обстоятельства были учтены судом, и любителя старого оружия приговорили к четырём месяцам ограничения свободы.