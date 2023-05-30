Кабачки с майонезом и томатами — неизменная закуска на любом праздничном застолье в летний период. И что делать, если хочется полакомиться столь сочным овощем, но при этом не набрать лишние килограммы? Советуем приготовить диетические рулетики из кабачков, для которых майонез не понадобится.

Несмотря на то что компоненты этого блюда обжариваются на масле перед отправлением в духовку, закуска получается не такой калорийной, как с майонезом. Главное — не съесть все рулетики за раз. А об остальном можете не беспокоиться, ведь это блюдо не принесет вред фигуре.

Диетические рулетики из кабачков: в чём их польза

Эта сочная закуска хороша тем, что в ее состав входят многие полезные продукты. К примеру, кабачок содержит витамины, минералы и фолиевую кислоту. Куриное филе — источник белка, который необходим для построения мышц. А шпинат может похвастаться высоким содержанием железа. В томатах же есть множество необходимых нашему организму антиоксидантов. Как видите, это не блюдо, а сплошная польза!

Ингредиенты

Кабачок3 шт. Чеснок3 зуб. Лук1 шт. Соль по вкусу Подсолнечное масло по вкусу Помидор3 шт. Шпинат35 г Черный перец (молотый) по вкусу Орегано0,25 ч. л. Розмарин по вкусу Твердый сыр150 г Куриный фарш200 г

Приготовление

Тщательно моем кабачок. Не очищаем его кожуры. Нарезаем овощ пластинками вдоль. Слегка их присаливаем.Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней кабачки до мягкости (приблизительно по 2–3 минуты с каждой стороны). Очищаем чеснок. Мелко его нарезаем. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его полукольцами. Промываем листья шпината. Тщательно их обсушиваем. Мелко нарезаем шпинат.На сковороде с подсолнечным маслом обжариваем чеснок в течение 1 минуты. Затем добавляем репчатый лук. Обжариваем их вместе еще 2 минуты.Потом всыпаем к овощам шпинат, соль и черный перец. Хорошенько их перемешиваем и готовим до испарения влаги. Даем овощам остыть. Добавляем к куриному фаршу соль и черный перец. Хорошенько перемешиваем. Обжариваем мясо на разогретой сковородке с маслом в течение 5 минут. Добавляем куриный фарш к овощам. Всыпаем орегано и розмарин. Тщательно всё перемешиваем.Хорошенько промываем томаты. Обсушиваем их. Делаем на помидорах неглубокий надрез крестиком. Помещаем их в емкость и заливаем кипящей водой.Через 3–4 минуты достаем томаты. Очищаем их от кожуры, которую можно будет легко удалить. Разрезаем помидоры на дольки. Перебиваем их погружным блендером до однородной смеси. Выкладываем на дощечку слайс из кабачка. Выкладываем на его край овощную начинку с мясом. Заворачиваем всё в рулетик. Проделываем это с остальными продуктами.Вливаем на дно формы для выпечки часть томатной смеси. Помещаем в нее кабачковые рулетики. Затем поливаем их оставшейся томатной смесью.Натираем на терке твердый сыр. Посыпаем им рулетики. Отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. Готово!

Такой аппетитной закуске будут рады как взрослые, так и самые маленькие члены семьи. Она придется по душе всем без исключения. Ведь сочный кабачок, пряная начинка и тянущийся сыр не оставят другого выбора.