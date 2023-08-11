Диетолог Арзамасцев перечислил самую вредную пищу для людей старше 60 лет

В пожилом возрасте метаболизм замедляется, а количество хронических заболеваний возрастает, поэтому особенно важно быть внимательным к питанию. Нутрициолог и диетолог Евгений Арзамасцев сообщил, что есть одна категория продуктов, от которой людям старше 60 лет нужно воздерживаться.

По словам медика, самые неполезные продукты — это те, которые не обладают полезными элементами, но содержат много калорий, углеводов, жиров (включая трансжиры) и соли.

Эти характеристики наиболее точно описывают блюда быстрого питания, то есть фастфуд, — пояснил Арзамасцев.

Такая пища оказывает избыточную нагрузку на органы пищеварения и сердце пожилых людей, и не приносит им никакой пользы.

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Врач предупредил, что особую опасность представляют трансжиры. Они способствуют увеличению уровня липопротеинов низкой плотности, то есть плохого холестерина. Кроме того, они негативно влияют на клеточные компоненты, так как являются активными молекулами, способными нанести вред стенкам клеток, уточнил диетолог.

Важно отметить, что в пожилом возрасте организм уже не производит столько антиоксидантов, которые могли бы эффективно бороться с этими вредными молекулами.

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