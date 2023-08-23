Диетолог Бобровский рассказал, что для борьбы со стрессом следует есть ягоды, фрукты и зелень

Пища, которая богата магнием и цинком, помогает лучше переносить психоэмоциональные перегрузки. Об этом сообщил диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский. Он отметил, что правильное питание в стрессовой ситуации может предотвратить истощение организма.

Это в первую очередь пища, богатая магнием и цинком. Кроме того, рацион должен быть богат полиненасыщенными жирными кислотами омега-6 и омега-3. Многие специалисты также упоминают о важности фолиевой кислоты, сообщил врач.

По его словам, пища, которая содержит перечисленные вещества, помогает человеку не только пережить психоэмоциональное перенапряжение, имевшее место в прошлом, но и подготовиться к предстоящим испытаниям.

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Диетолог рассказал, что в таких условиях нужно употреблять ягоды, фрукты и зелень. Из зелени он рекомендовал шпинат, который считается источником магния.

Бобровский пояснил, что по объему ягоды, фрукты и зелень должны составлять четверть рациона. Также перепелиные яйца, орехи и жирная рыба также могут поддерживать организм в стрессовой ситуации.

Он добавил, что при повышенной психоэмоциональной нагрузке также помогает консультация психолога.

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