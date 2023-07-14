Диетолог Джонс сообщила, что упадок сил после еды ощущается из-за съеденных в обед продуктов

Спортивный диетолог Келли Джонс рассказала, что обеденный прием пищи оказывает значительное влияние на самочувствие.

Специалист сообщила, что ряд продуктов могут вызывать сонливость, поэтому стоит избегать их в обед.

Она отметила, что если через полчаса-час после обеда человек ощущает снижение энергии, то скорее всего, обед был неправильно сбалансирован по содержанию белков, жиров, углеводов и клетчатки.

Джонс рекомендовала предпочитать легкие блюда, такие как зеленый салат и нежирное мясо. Они не приводят к резкому повышению уровня сахара в крови, но обеспечивают достаточное количество энергии для организма.

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С другой стороны, если человек выбирает обед, который богат углеводами, но низким содержанием белков, жиров и клетчатки, то уровень сахара в крови может резко увеличиться и потом быстро упасть. Это может вызвать чувство усталости и сонливости.

Кроме того, нужно избегать переедания калорийной пищи, потому что организм тратит много энергии на ее переработку, что может вызвать сонливость.

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