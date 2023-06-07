Диетолог Дюваль сообщила, какие продукты наносят вред организму

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие продукты следует исключить из ежедневного рациона.

Медик посоветовала не злоупотреблять напитками с содержанием кофеина. Любые стимуляторы наносят вред нервной системе, могут возникнуть проблемы с сердцем.

Дюваль добавила, что кофе с молоком и сахаром не только повышает давление, но и влияет на прибавление веса.

Также она отметила, что негативно относится к молоку, сыру, молочной продукции. Данные продукты подвергаются различными обработкам и стерилизациям. Из них человек получает большое количество окисленных жиров, которые наносят вред сосудам. Также может произойти нарушение микрофлоры кишечника.

Врач добавила, что человек нередко злоупотребляет деликатесами и не знает меры. Лучше всего отдавать предпочтение белому мясу, овощам и фруктам. В летний период стоит отказаться от сладких газировок, передает Nation news.

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Ученые назвали группу крови, которая связана с высоким риском раннего инсульта. Ученые из Университета Мэриленда установили, что группа крови человека может предсказать риск раннего инсульта.

В метаанализ были включены все доступные данные генетических исследований, которые посвящены ишемическим инсультам у людей в возрасте до 60 лет. В исследованиях приняли участие 17 тысяч перенесших инсульт пациентов и почти 600 тысяч здоровых людей. Ученые обнаружили связь между ранним инсультом и областью хромосомы, которая содержит ген, определяющий группу крови.

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