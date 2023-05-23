Диетолог Ефимова объяснила, как избавиться от тяги к сладкому во время стресса

Врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала, как перестать заедать стрессс ладостями.

Чтобы есть меньше сладкого, не стоит держать дома его запасы. Нужно создать здоровый фон из правильных продуктов: круп, бобовых, цельнозерновых продуктов. Это поможет уменьшить тягу к сладкому.

Эксперт порекомендовала употреблять натуральные сладости в виде фруктов, не менее 3–5 порций в день, передает aif.ru.

Какие продукты помогут избавиться от тяги к сладкому?

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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