Диетолог Елисеева рассказала, кому опасно есть малину

Диетолог, эндокринолог Виктория Елисеева объяснила, в каких случаях нужно отказаться от употребления малины.

Врач отметила, что малина является сильным аллергеном, поэтому аллергикам и маленьким детям необходимо быть осторожнее с ней. Эта ягода относится к сборным костянкам – каждый ее сегмент содержит косточку, которая может провоцировать раздражение слизистой желудки. Поэтому малину в рационе стоит ограничить людям, которые страдают гастритом.

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Также Елисеева сообщила, что малина увеличивает потливость и обладает мочегонным эффектом. Присутствие в ягоде большого количества салициловой кислоты обеспечивает противовоспалительный эффект, но приводит к разжижению крови. Поэтому ягоду следует с осторожностью употреблять людям с нарушением свертываемости крови, перед родами или плановыми операциями.

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