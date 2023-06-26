Полезные свойства супов назвал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Медик сообщил, что супы — это очень сытные блюда, но при этом они всегда менее калорийны, чем примерно равные им по сытности вторые блюда. Чтобы сделать суп максимально легким, можно не добавлять в него сметану или использовать вместо нее ряженку, также можно менять более жирные компоненты на менее жирные при приготовлении, добавить крупу вместо картофеля, а вместо куска мяса положить фрикадельки.

Больше супов врач порекомендовал есть людям с заболеваниями желудка, потому что они оказывают более мягкое воздействие на него. По словам Гинзбурга, максимально полезны для желудка молочные крупяные супы.

Диетолог Гинзбург порекомендовал людям с заболеваниями желудка есть больше супов

Чем человек старше, тем больше он должен быть вегетарианцем. То есть отказываться от мяса не полностью, но уменьшать потребление мяса и продуктов переработки мяса с возрастом. И увеличивать при этом потребление растительного белка. В этом плане вегетарианские супы выигрывают у мясных, — отметил специалист.

Диетолог рассказал, что самым вредным супом считается солянка. Но на сто процентов вредных супов нет, поэтому именно на это блюдо в некоторых случаях нужно обратить внимание. Ее полезно есть для восстановления сил после тяжелой болезни или операции.

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