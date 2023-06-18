Диетолог Гинзбург заявил, что при панкреатите стоит исключить из рациона сметану, мороженое и сливки

После достижения 50 лет многие люди сталкиваются с такой болезнью как панкреатит, который сопровождается неприятными болями. Но есть способы уменьшить данные симптомы, пересмотрев рацион питания. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

о словам медика, данная болезнь может иметь серьезные последствия, такие как почечная недостаточность, развитие рака поджелудочной железы и сахарный диабет.

Врач Гинзбург назвал продукты, которые нельзя есть при простуде

Диетолог предупредил, что нужно обратиться к врачу при первых же симптомах панкреатита, таких как тошнота, рвота, вздутие живота, повышение температуры, беспричинное снижение веса, желтушность кожи и другие. При этом недуге врач посоветовал исключить из рациона сметану, мороженое и сливки, а также необходимо ограничить потребление сладостей.

Гинзбург порекомендовал употреблять побольше овощей, ягод и морсов. Также следует включить в рацион рыбу, макароны и кисломолочные продукты с низким содержанием жира.

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