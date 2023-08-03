Диетолог Гридина назвала доступный продукт для продления молодости

Диетолог Наталия Гридина назвала продукт, употребление которого в пищу поспособствует продлению молодости.

Медик порекомендовала включить в рацион сливы. Этот доступный фрукт содержит большое количество клетчатки, которая необходима для здоровья кишечника и профилактики запоров. Также в сливах много антиоксидантов и витаминов С, А, В, которые препятствуют старению клеток организма.

Также регулярное употребление в пищу слив улучшает память и благоприятно сказывается на работе печени.

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Однако, по словам врача, некоторым людям нужно есть этот продукт с осторожностью. В частности, при склонности к диарее, метеоризму, повышенной кислотности желудочного сока и гастрите сливами лучше не злоупотреблять, чтобы избежать обострения заболеваний.

Кроме того, из-за высокого содержания фруктозы в этом продукте его употребление стоит свести к минимуму людям с диабетом и избыточной массой тела, заключила Гридина.

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