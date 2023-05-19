Диетолог Исакова порекомендовала продукты для перекуса

Диетолог, гастроэнтеролог Светлана Исакова назвала продукты, которые стоит выбрать для перекуса.

Эксперт отметила, что можно купить в магазине готовые овощные палочки из моркови, яблок в пакетиках или заранее подготовить овощи дома. Отлично подойдут для перекуса цитрусовые и бананы.

Также можно выбрать сухофрукты и орехи, но не стоит есть их слишком много, потому что в них содержится много калорий.

Часто в рационе не хватает белковых продуктов, поэтому можно выбрать в качестве перекуса порционные сыры и кисломолочные продукты, передает aif.ru.

Какие продукты лучше всего подойдут для перекуса?

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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