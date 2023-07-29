Диетолог Кириллюк предупредила, что вегетарианство иногда может вредить здоровью

Отказ от продуктов животного происхождения и вегетарианство могут провоцировать дефицит витаминов, белков и минералов в организме человека. Это вредит его здоровью, сообщила диетолог Светлана Кириллюк.

По словам специалиста, при некоторых генетических заболеваниях нарушается обмен белков. Тогда медики прописывают диету без мяса. Но вегетарианство имеет несколько недостатков для здоровых людей.

При таком рационе возникает дефицит витаминов и минералов. В то же время регулярное употребление избыточного количества грубой клетчатки со временем может привести к хроническим заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Вегетарианство приводит к ухудшению интеллекта

Более того, большинство овощей и фруктов выращиваются с использованием ядов, которые убивают паразитов и сорняки, и эти вещества могут оставаться в пище и воздействовать на организм, – предупредила диетолог.

По ее словам, исключительно растительная диета не подходит беременным и детям. Также такой рацион противопоказан людям с серьезными заболеваниями, в том числе с онкологией и туберкулезом.

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