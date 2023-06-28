Диетолог Королева назвала два вредных ингредиента окрошки

Терапевт, диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала наиболее вредные ингредиенты окрошки — колбасу и магазинный квас.

По словам врача, колбаса содержит много вкусовых добавок, соли, глутамат натрия и другие компоненты, которые могут негативно сказаться на здоровье.

Она предупредила, что регулярное употребление колбасы может негативно отразиться на сердечно-сосудистой системе и почках, особенно у людей, которые страдают гипертонией.

Врач-диетолог Королева дала советы по приготовлению полезной окрошки

При приготовлении окрошки Королева порекомендовала заменить колбасу на отварную курицу, а заправлять это блюдо лучше всего домашним квасом.

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