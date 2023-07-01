Диетолог Леонтьева назвала продукты, которые не стоит употреблять в жару

Диетолог Галина Леонтьева назвала продукты, которые лучше всего подходит для употребления в жаркую погоду, а также она перечислила, что нужно избегать.

Врач напомнила о важности поддержания водного баланса организма. Поэтому при жаре следует использовать обычную питьевую воду или минералку.

По словам специалиста, не рекомендуется употреблять газированные напитки и соки, потому что они усиливают чувство жажды. Кроме того, в жаркую погоду стоит исключить кофе.

Леонтьева порекомендовала для утоления жажды пить черный или зеленый чай, а также кефир и айран. Она отметила, что от употребления алкоголя нужно полностью воздерживаться, чтобы не нанести вред сердечно-сосудистой системе организма.

Врач рассказала, какие продукты нельзя употреблять в жару

Диетолог посоветовала употреблять в пищу зелень, фрукты и овощи, морепродукты, молоко, яйца и рыбу, а количество потребляемого мяса в жару лучше уменьшить.

Когда на улице тепло или даже жарко, снижается секреция пищеварительных желез, нарушается двигательная функция. И поэтому более жирное мясо и калорийные десерты нам труднее усваивать, — объяснила эксперт.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях, не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.