Диетолог Макиша перечислила пять причин включить сливы в свой рацион

Диетолог Марина Макиша рассказала, что среди разнообразия фруктов и ягод, которые предложены россиянам в июле-августе, особое внимание нужно обратить на сливы. Она перечислила пять причин, почему данный продукт особенно полезен для организма.

Несмотря на разнообразие фруктов и ягод, которые предложены продавцами летом, особенно в июле-августе, следует отдавать предпочтение не только вкусным, но и полезным. Особое внимание специалист посоветовала обратить внимание на сливу по нескольким причинам.

В первую очередь, эта ягода содержит большое количество антиоксидантов и насыщает организм антоцианами, кверцетинами, зеаксантинами. Это позволяет избежать заболеваний глаз и способствует своевременной профилактике ухудшения зрения и сохранения здоровой сетчатки.

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Для тех, кто находится в группе риска проблем с сердечно-сосудистой системой и атеросклероза стоит выбирать темно-синие, фиолетовые или ярко-красные плоды.

Второй причиной отдать предпочтение сливам является большое содержание клетчатки. Также регулярное употребление данного фрукта благоприятно влияет на обмен кальция и поддержание костной ткани.

В качестве четверного аргумента диетолог назвала стабилизацию холестерина в крови. Не стоит съедать свыше 200-300 граммов зараз. Это обеспечит поступление в пищеварительную систему оптимального количества витаминов С, К, А, В, магния, меди и калия.

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