Диетолог Мансурова назвала полезные витамины в сливе

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова сообщила, что в плодах сливы содержится большое количество витаминов, а также полезные клетчатка и фруктовые кислоты.

По словам специалиста, калий в составе ягод очень полезен для здоровья сердца и сосудов, а сочетание фосфора и кальция, много фенольных и флавоноидных соединений способствует профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Также в сливе есть железо, поэтому она рекомендуется для профилактики анемии.

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Воздержаться от употребления сливы следует людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, а также людям с аллергией на фрукты.

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