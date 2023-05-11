Диетолог Мансурова перечислила пять причин возникновения тяги к сладкому

Повышенная тяга к сладкому может негативно сказываться на здоровье. Почему возникает подобная зависимость, объяснила врач-диетолог Ирина Мансурова.

Сильная тяга к сладкому может появиться из-за инсулинорезистентности, когда рецепторы теряют чувствительность, а ткани недополучают глюкозу. Падение уровня глюкозы в крови вызывает желание съесть что-то сладкое, чтобы улучшить самочувствие.

Также причинами повышенной тяги к сладкому могут быть длительный стресс и психологическая потребность. Употребление сладостей способствует выработке серотонина — гормона радости.

Желание съесть сладкое может появиться из-за различных микроорганизмов. Некоторым из них для размножения и выживания необходимы углеводы.

Также тяга к конфетам и пирожным может возникать при недостатке витаминов и нарушении режима сна, передает Life.ru.

Почему вечером появляется тяга к сладкому и как с ней бороться

Ученые назвали группу крови, которая связана с высоким риском раннего инсульта. Ученые из Университета Мэриленда установили, что группа крови человека может предсказать риск раннего инсульта.

В метаанализ были включены все доступные данные генетических исследований, которые посвящены ишемическим инсультам у людей в возрасте до 60 лет. В исследованиях приняли участие 17 тысяч перенесших инсульт пациентов и почти 600 тысяч здоровых людей. Ученые обнаружили связь между ранним инсультом и областью хромосомы, которая содержит ген, определяющий группу крови.

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