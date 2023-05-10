Диетолог Мансурова перечислила признаки передозировки кофе

Чрезмерное употребление кофе грозит передозировкой. Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова назвала основные симптомы, которые свидетельствуют об этом.

По словам специалиста, кофе считается мощнейшим психостимулятором. В случае, если человек выпил его слишком много, уже через 20–30 минут могут появиться такие симптомы, как ощущение жара во всем теле, учащение сердцебиения, головокружение, головная боль, которую можно охарактеризовать как тошнотворную ,нехватка воздуха, а также звон в ушах, рассказала диетолог.

Вместе с этим могут проявиться и психологические последствия, например, тревожность и даже приступы панических атак, добавила Мансурова в беседе с aif.ru.

Диетолог Мансурова назвала продукты, богатые антиоксидантами

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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