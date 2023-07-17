Диетолог Мещерякова порекомендовала людям с диабетом и преддиабетом отказаться от мороженого

Врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Мещерякова сообщила о том, какая опасность может заключаться в употреблении мороженого.

Медик рассказала, что в мороженом содержится большое количество жиров и сахара, поэтому оно является высококалорийным десертом. Именно поэтому от него нужно отказаться людям, у которых есть избыточный вес, а также имеются диагнозы «сахарный диабет» или «преддиабет».

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В случае с детьми рекомендуется подождать, когда мороженое чуть подтает. Это будет означать, что его температура поднялась от –20 до 0 градусов и выше. Кстати, у сливочного мороженого этот эффект меньше, чем у молочного или сорбета — жиры смягчают контрастное воздействие, — добавила Мещерякова.

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