Диетолог Мухина назвала самое вредное мясо для пожилых людей

Говядина с большим количеством жира считается самым вредным мясом для пожилых людей. Об этом сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По словам медика, животные жиры в организме человека превращаются в липопротеиды низкой плотности и оседают на стенках сосудов. Все это нежелательно для пожилых, у многих из которых уже есть атеросклероз.

У нас сейчас появился модный тренд на говядину Вагю, которая где-то на 60 процентов состоит из жира, который очень коварно расположен между волокнами мяса. Такой продукт может сравниться по жирности с маслом. Он не только имеет высокую калорийность, но также способен усугублять некоторые заболевания, — предупредила специалист.

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При употреблении такого мяса будет повышаться холестерин, нарушаться липидный профиль крови в сторону липопротеидов низкой плотности (плохого холестерина), развиваться атеросклероз, ишемия и сосудистые катастрофы, сообщила Мухина.

Также из-за жирной говядины у пожилых могут обостриться желчекаменная болезнь и панкреатит.

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