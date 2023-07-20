Диетолог Мухина назвала самые опасные для здоровья сладости

Сладости с содержанием сахарозаменителя аспартама считаются самыми опасными для здоровья. Об этом сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

В связи стем, что ВОЗ признала аспартам потенциально опасным канцерогеном, который способен вызвать онкологию, считается, что все-таки вредными будут сладости с аспартамом, сообщила специалист.

В составе продуктов подсластитель обозначается как E951. Помимо риска развития рака, он также может способствовать набору лишнего веса.

Ученые рассказали, какие сладости самые опасные

Аспартам вызывает состояние, когда вкусовые рецепторы передают в мозг сигнал, что пошло сладкое, и выделятся инсулин. На фоне действия данного гормона у человека стимулируется аппетит. В результате после употребления продукта с таким подсластителем он съедает еще больше, это могут быть уже углеводы, жиры. В результате человек может получить огромное количество калорий, – предупредила Мухина.

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