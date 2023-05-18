Диетолог назвал летнее блюдо, которое помогает похудеть

Окрошка — любимое многими блюдо весной и летом. Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал, что это угощение может стать диетическим.

По словам эксперта, правильно приготовленная окрошка помогает бороться с лишним весом. Дело в том, что большую часть блюда составляет жидкость, которая позволяет заполнить желудок минимальным количеством калорий и способствует быстрому насыщению.

Основной ингредиент окрошки — овощи. Они обладают хорошей питательной плотностью при низкой калорийности. Овощи считаются основным источником клетчатки, без которой не обходится ни одна диета. Клетчатка также способствует быстрому насыщению.

«Клетчатка способствует похудению не только как самостоятельный компонент, но и в сочетании с другими продуктами. Она замедляет проникновение сахара в кровь, позволяя избегать резких сахарных пиков и следующих за ними спадов энергии, чреватых внезапными приступами голода», — пояснил диетолог.

Лучший вариант для похудения — вегетарианская окрошка, приготовленная только из овощей и по желанию с добавлением небольшого количества яиц. Блюдо следует готовить на несладком квасе, минеральной воде или тане. Из рецепта следует исключить колбасу, допустимо заменить ее вареной курицей или белой рыбой, пишет «Лента.ру».