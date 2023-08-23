Диетолог назвал продукты, которые ни в коем случае нельзя есть натощак

Диетолог Евгений Арзамасцев объяснил, какие продукты не стоит утопряблять на голодный желудок. Рекомендации были опубликованы на портале «Москва 24».

В первую очередь врач посоветовал отказаться от блюд со специями, свежевыжатых соков (в том числе апельсинового) и алкоголя — натощак подобные продукты принесут больше вреда и в перспективе могут привести к гастриту. Для первого приема пищи также не подходит жирное и сладкое.

«Это будет негативно сказываться на слизистой желудка, раздражая ее», — объяснил Арзамасцев.

В разговоре диетолог отметил, что сильный голод лучше не перебивать орехами и грибами, то есть тяжелыми для усваивания продуктами. Иначе придется снимать вздутие живота и раздражение кишечника.

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