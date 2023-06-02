Диетолог назвала 3 самые полезные приправы

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие приправы приносят больше всего пользы организму.

По словам эксперта, одной из самых полезных приправ считается куркума. Она оказывает противовоспалительное действие на мозг и помогает остановить воспалительные процессы в кровеносных сосудах и внутренних тканях.

Врач пояснила, что воспалительные процессы плохо влияют на мозг — он начинает хуже запоминать информацию. Снижение когнитивной функции мозга особенно заметно у пожилых людей: им становится трудно осваивать незнакомые навыки, понимать гаджеты и усваивать новую информацию.

«Это объясняется воспалениями, которые разрушают клетки, а куркума позволяет организму оставаться более молодым длительное время», — добавила эксперт.

Куркума лучше усваивается вместе с черным перцем благодаря содержанию вещества пиперина в составе. Перец укрепляет слизистую оболочку и оказывает профилактирующее влияние на язвы и бактерии.

«Специя обладает антиоксидантными эффектами и помогает организму вырабатывать внутренние защитные гормоны опиоиды (естественные болеутоляющие гормоны). Когда человек съедает острое, организм заранее начинает вырабатывать опиоиды, чтобы исключить вероятность болевого шока. Раздражение рецепторов стимулирует выработку этих гормонов, улучшает кровообращение, метаболизм и оказывает антисептическое действие», — отметила врач.

Елена Соломатина посоветовала добавить в рацион корицу. Эта приправа доставляет инсулин в клетку и подводит его к рецептору. Так корица снижает тягу к сладкому и обеспечивает мозг глюкозой в нужных количествах, стимулируя мозг работать лучше и вырабатывать дополнительную энергию, сообщает «Вечерня Москва».