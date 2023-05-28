Диетолог назвала главную опасность речной рыбы

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова объяснила опасность речной рыбы и рассказала, как сделать продукт безвредным.

По словам эксперта, речную рыбу делают опасной обитающие в ней гельминты. Паразиты способны из рыбы попасть в наш организм и начать в нем развиваться. По этой причине врач призвала воздержаться от употребления сырой или вяленой речной рыбы.

Эксперт добавила, что гельминты попадают в человеческий организм через желудочно-кишечный тракт, поэтому первым удар на себя принимает именно он.

«Потом у разных паразитов есть возможность добираться в различные органы. Кто-то попадает в печень, кто-то в мозг. И затем идет уже нарушение функций этих органов, появляются какие-то специфические симптомы», — рассказала врач.

В беседе с порталом «Москва 24» Нурия Дианова отметила, что избавитьcя от паразитов очень сложно, а лечение может растянуться на длительное время. Во избежание проблем со здоровьем эксперт посоветовала употреблять рыбу после хорошей термической обработки.

«Качественная обработка снижает риск заражения. Можно приготовить рыбу на гриле, в духовке. На пару сварить тоже можно, потушить с овощами», — резюмировала врач.