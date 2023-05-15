Диетолог назвала самые полезные каши на завтрак

С каши начинается утро многих семей, а какая крупа лучше?

Врач-эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что наиболее полезными крупами для приготовления каши считаются гречка, дикий рис, перловка.

По словам эксперта, эти каши можно назвать самыми полезными, поскольку они содержат большое количество витаминов и микроэлементов, а также много клетчатки.

«Организм вместе с приемом пищи получает необходимые микроэлементы и витамины, но при этом тратит энергию для усвоения еды», — пояснила врач.

Наталья Лазуренко добавила, что каши также содержат много витаминов группы В, которые в свою очередь способствуют улучшению обмена веществ, поддерживают стабильный уровень хорошего холестерина, обеспечивают бесперебойную работу организма. Кроме того, витамины группы В важны для борьбы со стрессом, различными вирусами и передачи непарного импульса центральной нервной системы.

В кашах есть и клетчатка, которая является питательной средой для микробиоты кишечника, тем самым стимулируя его работу.

«Такие крупы не только насыщают человека углеводами, которые являются энергетическим ресурсом, но и не позволяют быстро поднять уровень глюкозы и инсулина в крови», — отметила эксперт.

Лучшее время для употребления каш — первая половина дня, а именно — завтрак, сообщает «Вечерняя Москва».

«Такой завтрак — сытный прием пищи, который долго не заставит испытывать чувство голода. А чтобы извлечь максимальную пользу из этих круп, можно добавить растительное масло и некрахмалистые овощи или грибы», — посоветовала врач.