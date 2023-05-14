Диетолог объяснила, почему в некоторых ресторанах бесплатно подают хлеб

В некоторых ресторанах, пока гости ждут заказ, бесплатно подают хлеб, сухарики или различные булочки с маслом, мягким сыром. Может показаться, что это приятный комплимент от заведения, однако это не так.

Врач-диетолог Камилла Тимошенко рассказала, что на первый взгляд бесплатное угощение может показаться невыгодным для владельцев ресторанов, ведь посетители съедят хлеб и закажут меньше, но на самом деле все работает иначе.

Эксперт пояснила, что белый хлеб — это быстрый углевод, поэтому, когда его едят, он быстро начинает расщепляться слюнными ферментами, глюкоза попадает в кровь и ее количество увеличивается. В ответ организм выделяет инсулин для ее снижения.

«И здесь начинается самое интересное. Вот в этот момент, когда уровень глюкозы начинает снижаться, нам безумно хочется есть. И мы заказываем больше, чем хотели. Именно для этого, для повышения нашего аппетита, нам в ресторанах бесплатно подают белый хлеб с маслом», — рассказала врач.

По этой же причине Камилла Тимошенко порекомендовала быть осторожнее с белым хлебом и дома, пишет «Доктор Питер». Получив перед ужином безобидную булочку с маслом, в скором времени организм почувствует сильный голод и будет требовать еду с удвоенным аппетитом.

Подробнее о том, как выбрать хороший ресторан и не прогадать с местом, читайте в нашем материале.