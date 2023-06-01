Диетолог Пегова объяснила, чем полезны фисташки

Фисташки— это не только вкусная закуска, но и невероятно полезный орех. Он содержит множество витаминов и минералов, которые способствуют улучшению здоровья и являются профилактикой различных заболеваний.

Так, в фисташках содержится большое количество витамина B6, который способствует повышению уровня серотонина в организме. Серотонин помогает справиться со стрессом и депрессией. Также данный орех помогает снизить кровяное давление и укрепить сердечно-сосудистую систему, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Еще отличным свойством фисташек является наличие фитостеролов — это органические вещества, оказывающие противовоспалительное действие и способствующие регенерации клеток. Данный компонент также помогает замедлить процесс старения.

При этом диетолог подчеркнула, что фисташки нужно есть несолеными.

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Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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